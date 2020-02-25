В Германии белорус опрокинул фуру в канаву с водой

Источник материала: Tut.by

Белорусский дальнобойщик попал в аварию в Германии, сообщили в местной полиции.



Фото: полиция Германии

Авария произошла 24 февраля, в 11.20. По предварительной информации, 32-летний белорус ехал на фуре в направлении Ольденбурга. В какой-то момент перед ним резко затормозили автомобили, и он, пытаясь избежать серьезной аварии, вывернул руль вправо. В результате фура вылетела за пределы дороги и перевернулась в канаву с водой.

Предварительный ущерб от ДТП немецкие органы правопорядка оценили в 12 тысяч евро.