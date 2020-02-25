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В Германии белорус опрокинул фуру в канаву с водой
Источник материала: Tut.by
Белорусский дальнобойщик попал в аварию в Германии,
Авария произошла 24 февраля, в 11.20. По предварительной информации, 32-летний белорус ехал на фуре в направлении Ольденбурга. В какой-то момент перед ним резко затормозили автомобили, и он, пытаясь избежать серьезной аварии, вывернул руль вправо. В результате фура вылетела за пределы дороги и перевернулась в канаву с водой.
Предварительный ущерб от ДТП немецкие органы правопорядка оценили в 12 тысяч евро.
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Перед фурой резко затормозили автомобили, и водитель, пытаясь избежать серьезной аварии, вывернул руль вправо.
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