Средняя зарплата в Беларуси в январе оказалась ниже декабрьской

Источник материала: Ежедневник

фото: newsbel.by

Номинальная начисленная средняя зарплата по стране за первый месяц 2020 года составила 1118,1 рубля, или около 503 долларов.

Такие данные обнародовал 25 февраля Белстат.

В декабре прошлого года показатель был выше - 1238,7 рубля. В ноябре средняя зарплата составляла 1113 рубля.

Напомним, что с этого года в бюджетной сфере Беларуси введен новый принцип начисления зарплаты. Применение новой схемы начисления было призвано увеличить доходы бюджетников. Однако, судя по периодическим жалобам, которые поступают в Минтруда и Комитет госконтроля, на местах введение новой системы привело к сокращению доходов работников . Госконтроль предложил обращаться с информацией о фактах недоплаты.