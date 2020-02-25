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Средняя зарплата в Беларуси в январе оказалась ниже декабрьской
25.02.2020 10:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: newsbel.by
Номинальная начисленная средняя зарплата по стране за первый месяц 2020 года составила 1118,1 рубля, или около 503 долларов.
Такие данные обнародовал 25 февраля Белстат.
В декабре прошлого года показатель был выше - 1238,7 рубля. В ноябре средняя зарплата составляла 1113 рубля.
Напомним, что с этого года в бюджетной сфере Беларуси введен новый принцип начисления зарплаты. Применение новой схемы начисления было призвано увеличить доходы бюджетников. Однако, судя по периодическим жалобам, которые поступают в Минтруда и Комитет госконтроля, на местах введение новой системы
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Номинальная начисленная средняя зарплата по стране за первый месяц 2020 года составила 1118,1 рубля, или около 503 долларов.
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