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Средняя зарплата в Беларуси в январе оказалась ниже декабрьской

25.02.2020 10:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: newsbel.by

Номинальная начисленная средняя зарплата по стране за первый месяц 2020 года составила 1118,1 рубля, или около 503 долларов.

Такие данные обнародовал 25 февраля Белстат.

В декабре прошлого года показатель был  выше - 1238,7 рубля. В ноябре средняя зарплата составляла 1113 рубля.

Напомним, что с этого года в бюджетной сфере Беларуси введен новый принцип начисления зарплаты. Применение новой схемы начисления было призвано увеличить доходы бюджетников. Однако, судя по периодическим жалобам, которые поступают в Минтруда и Комитет госконтроля, на местах введение новой системы привело к сокращению доходов работников. Госконтроль предложил обращаться с информацией о фактах недоплаты.

 
 
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Номинальная начисленная средняя зарплата по стране за первый месяц 2020 года составила 1118,1 рубля, или около 503 долларов.
 
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