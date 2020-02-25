КХЛ дисквалифицировала Михаила Грабовского

Источник материала: Tut.by

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского. Он вынужден будет пропустить матч с ярославским «Локомотивом».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Помимо одноматчевой дисквалификации Грабовский наказан денежным штрафом.

Напомним, что по ходу игры с «Ак Барсом», когда счет стал 5:4 в пользу соперника, Михаил Грабовский схватил бутылку с водой и бросил ее в сторону кого-то, находящегося на льду. Затем взял еще одну и бросил в скамейку.

«Динамо» осталось в меньшинстве и проиграло, хотя еще в третьем периоде вело 3:1.

Видео инцидента на отсечке 4.25.