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КХЛ дисквалифицировала Михаила Грабовского

25.02.2020 10:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского. Он вынужден будет пропустить матч с ярославским «Локомотивом».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Помимо одноматчевой дисквалификации Грабовский наказан денежным штрафом.

Напомним, что по ходу игры с «Ак Барсом», когда счет стал 5:4 в пользу соперника, Михаил Грабовский схватил бутылку с водой и бросил ее в сторону кого-то, находящегося на льду. Затем взял еще одну и бросил в скамейку.

«Динамо» осталось в меньшинстве и проиграло, хотя еще в третьем периоде вело 3:1.

Видео инцидента на отсечке 4.25.

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Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского. Он вынужден будет пропустить матч с ярославским «Локомотивом».
 
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