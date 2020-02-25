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КХЛ дисквалифицировала Михаила Грабовского
Источник материала: Tut.by
Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского. Он вынужден будет пропустить матч с ярославским «Локомотивом».
Помимо одноматчевой дисквалификации Грабовский наказан денежным штрафом.
Напомним, что по ходу игры с «Ак Барсом», когда счет стал 5:4 в пользу соперника, Михаил Грабовский схватил бутылку с водой и бросил ее в сторону кого-то, находящегося на льду. Затем взял еще одну и бросил в скамейку.
«Динамо» осталось в меньшинстве и проиграло, хотя еще в третьем периоде вело 3:1.
Видео инцидента на отсечке 4.25.
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Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского. Он вынужден будет пропустить матч с ярославским «Локомотивом».
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