Источник материала: Клiч Радзiмы

20.02.2020 года в г.п. Шарковщина началась акция Единый день безопасности. На площади районного Дома Культуры обучающие площадки по безопасности жизнедеятельности для детей и подростков предоставили правоохранители, спасатели и сотрудники здравоохранения.

На открытой площадке, каждый желающий смог познакомиться со специальной техникой Госавтоинспекции. Также сотрудниками Госавтоинспекции Шарковщинского РОВД была проведена профилактическая акция. Основной целью данной акции являлось привлечение внимания всех участников к необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Особое внимание водителей обращалось на необходимость предоставления преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на соблюдение скоростных режимов. Пешеходам в очередной раз напоминали о необходимость ношения световозвращающих элементов на верхней одежде для повышения безопасности в темное время суток. Всем участникам акции вручались информационные листовки.

И. Ворона,

ст. инспектор по АП ОГАИ Шарковщинского РОВД