Глава ФБХ: Если не получится у Риги, их часть ЧМ-2021 переедет к нам, как ЧЕ по биатлону

"Прессбол" . "На данный момент наша ситуация проще, чем у соседей. Если мы чего-то не сделаем, нас просто поменяют, но чемпионат мира все равно пройдет в Минске на высочайшем уровне. Если же что-то не получится у Риги, то их часть чемпионата также переедет к нам. Будет как с чемпионатом Европы по биатлону: погода у нас для его проведения едва ли лучше, чем в Эстонии. Но государственный подход позволяет порой делать невозможное", - заявил Савилов, слова которого приводит газета





Он обратил внимание на то, что у федерации хоккея Латвии "специфическая ситуация", которая отличается от белорусской. Вопрос в финансовых затратах на организацию чемпионата.





"Мы также стараемся максимально монетизировать чемпионат, но по сравнению с Латвией у нас очень большая поддержка государства. Латышам же все вплоть до мелочей нужно покупать по коммерческим ценам, а это дорого. И все — только за счет спонсоров. У нас такой проблемы нет.", - пояснил он.





Между тем, пояснил глава Федерации хоккея Беларуси, цель максимального спортивного и маркетингового результата остается неизменной.





"Достижение первого — прерогатива главного тренера сборной, а вот над второй частью нужно плотно поработать всем. Хватит издеваться над страной и в спортивном, и экономическом плане. Спорт должен приносить прибыль. Особенно хоккей: коммерция — его второе имя. Нельзя постоянно и настолько сидеть на шее у государства, как это было в последнее время. Тем более — не принося результата", - уверен Савилов.





85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой должен пройти с 7 по 23 мая 2021 года в двух странах – Латвии и Беларуси.