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В минской квартире тело женщины пролежало 2 года со включённым газом: как оправдываются коммунальщики
Источник материала: KYKY>
Мы
Соседи описали женщину как малообщительную, боявшуюся людей, – по этой причине никто особенно не удивился, когда та исчезла из поля зрения других жильцов дома летом 2017 года. Люди стали настораживаться, когда в почтовом ящике Татьяны скопилось приличное число жировок: как
Квартиру вскрыли по острой необходимости – когда у жительницы дома этажом ниже с потолка начала капать вода. Чтобы открыть дверь, потребовалась помощь спасателей, они и нашли труп Татьяны. А на кухне, как сказала собеседница kp.by, увидели горящую конфорку. Приехавшие сотрудники «Мингаза» поставили на кран заглушку, чтобы перекрыть доступ газа к плите, и опломбировали его. Течь в ванной устранили сантехники.
За комментарием журналисты kp.by обратились в Министерство жилищно-коммунального хозяйства: «А почему вы решили, что ЖЭС никак не реагировал? Мы можем воздействовать на должников разными способами: пеня, запрет на выезд из страны, выселение… Все процедуры сопровождаются уведомлениями, в том числе обращениями в милицию и судебными разбирательствами. Но проникнуть в квартиру без разрешения владельца не имеем права». На вопрос корреспондента, если женщине отключили электричество, но прожолжали подавать газ и воду, в ведомстве ответить не смогли. В ЖЭСе, который обслуживает дом, от беседы отказались.
Но на условиях анонимности высказался представитель другого ЖЭСа: «У нас огромное количество должников, с которыми, по сути, ничего не можем сделать. Если не отвечают на уведомления, звоним. Не дозваниваемся - ищем место работы. В данном случае женщина не работала, была одинокой, без родных… Проникнуть в чужую квартиру из-за долгов нельзя. Отреагировали только потому, что вода потекла. История ужасная, но за человечность и душевность нам не платят. Мы отвечаем не за людей, а за стены, услуги, порядок. Будем надеяться, что после этой истории усовершенствуют систему взыскания долгов».
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В минской квартире тело женщины пролежало 2 года со включённым газом: как оправдываются коммунальщики
Мы писали, что 14 февраля в Минске по улице Плеханова, 125 обнаружили тело Татьяны Евменчик, которое пролежало в квартире два года – и никто не замечал. Труп...
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