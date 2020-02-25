В минской квартире тело женщины пролежало 2 года со включённым газом: как оправдываются коммунальщики

Источник материала: KYKY

Мы писали , что 14 февраля в Минске по улице Плеханова, 125 обнаружили тело Татьяны Евменчик, которое пролежало в квартире два года – и никто не замечал. Труп превратился в мумию; история представляется еще более странной, если учесть, что все это время на кухне погибшей горел газ, а в другой комнате из крана текла вода. СМИ попытались глубже разобраться в деле.

Соседи описали женщину как малообщительную, боявшуюся людей, – по этой причине никто особенно не удивился, когда та исчезла из поля зрения других жильцов дома летом 2017 года. Люди стали настораживаться, когда в почтовом ящике Татьяны скопилось приличное число жировок: как пишет kp.by, на сумму более трех тысяч рублей с пеней. ЖЭС, по словам соседей, никак не реагировал: «Одна женщина даже в ЖЭС сходила. Там спросили, мол, а вы родственница? Если нет, то с какой стати лезете в чужие финансовые вопросы? На этом все. Кто-то в милицию звонил, просил проверить, жива ли, но вроде никто не проверил».

Квартиру вскрыли по острой необходимости – когда у жительницы дома этажом ниже с потолка начала капать вода. Чтобы открыть дверь, потребовалась помощь спасателей, они и нашли труп Татьяны. А на кухне, как сказала собеседница kp.by, увидели горящую конфорку. Приехавшие сотрудники «Мингаза» поставили на кран заглушку, чтобы перекрыть доступ газа к плите, и опломбировали его. Течь в ванной устранили сантехники.

За комментарием журналисты kp.by обратились в Министерство жилищно-коммунального хозяйства: «А почему вы решили, что ЖЭС никак не реагировал? Мы можем воздействовать на должников разными способами: пеня, запрет на выезд из страны, выселение… Все процедуры сопровождаются уведомлениями, в том числе обращениями в милицию и судебными разбирательствами. Но проникнуть в квартиру без разрешения владельца не имеем права». На вопрос корреспондента, если женщине отключили электричество, но прожолжали подавать газ и воду, в ведомстве ответить не смогли. В ЖЭСе, который обслуживает дом, от беседы отказались.

Но на условиях анонимности высказался представитель другого ЖЭСа: «У нас огромное количество должников, с которыми, по сути, ничего не можем сделать. Если не отвечают на уведомления, звоним. Не дозваниваемся - ищем место работы. В данном случае женщина не работала, была одинокой, без родных… Проникнуть в чужую квартиру из-за долгов нельзя. Отреагировали только потому, что вода потекла. История ужасная, но за человечность и душевность нам не платят. Мы отвечаем не за людей, а за стены, услуги, порядок. Будем надеяться, что после этой истории усовершенствуют систему взыскания долгов».