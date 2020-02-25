Безопасность юных пассажиров – обязанность взрослых

Источник материала: Полесская правда



С начала года в области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Среди пострадавших были и дети-пассажиры. Такие данные корреспонденту pinsknews.by привела специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич.

Благодаря тому, что пострадавшие дети перевозились согласно требованиям, удалось избежать тяжелых последствий. Однако так бывает не всегда, и в дорожных авариях получают серьезные травмы, порой не совместимые с жизнью, юные пассажиры транспортных средств, водители которых не придали значение важности обезопасить ребенка.

Приходится констатировать, что наши граждане привыкли во многом полагаться на авось. Только не взять с собой зонт, хотя по прогнозу дождь, и проигнорировать правила перевозки ребенка, это две разные вещи.

Взрослым нельзя забывать: судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Ведь ребенок пассажир и подвергается такой же или даже большей опасности, чем взрослые, так как его организм ещё достаточно хрупок.

Зачастую можно наблюдать, как ребенок даже не сидит, а стоит за спиной у папы-водителя или мамы-пассажира, или между двух передних кресел автомобиля. В таком положении малышу открывается великолепный вид через лобовое стекло и одновременно заканчивается его безопасность.

Родителям, дедушкам, бабушкам и другим родственникам следует осознать, что любовь к маленькому члену семьи выражается не только в проявленном внимании, подарках, стремлении сделать жизнь сына, дочери, внука или внучки лучше, но и в постоянной заботе. И соблюдение требований к перевозке несовершеннолетних пассажиров – это тоже забота, тоже проявление любви.

Гоставтоинспекция области напоминает, что согласно пункту 178 Правил дорожного движения перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, ‒ в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, ‒ в возрасте от 5 до 12 лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных выше устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Отдельно следует остановится на перевозке детей на велосипедах и скутерах. Последние давно вошли в нашу жизнь. И если когда-то «двухколесные кони» ассоциировались с развлечением, то теперь это полноценные транспортные средства. Следовательно, к ним предъявляются определенные требования. И в правилах перевозки несовершеннолетних в том числе.

Нельзя просто посадить ребенка на багажник или раму велосипеда, оправдывая свое действие тем, что вы с ним «на ты», умеете ездить по различной местности. Госавтоинспекция области напоминает, что согласно пункту 153.5 Правил дорожного движения велосипедисту и водителю мопеда запрещается перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки на велосипеде детей в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье или когда перевозка пассажиров предусмотрена конструкцией мопеда.

Игнорирование этого требования может стать фатальным. Каким оно стало для пятилетнего мальчика из Ивановского района, где 8 июня 2019 года мужчина управлял мопедом и совершил столкновение с грузовым автомобилем, в результате ДТП пассажир мопеда, перевозившийся без мотошлема, был доставлен в реанимацию, где через несколько часов скончался.

Нынешние погодные условия таковы, что велосипедный сезон, можно сказать, и не заканчивался. Пройдет еще несколько недель, весна окончательно вступит в свои права, и велосипедистов станет еще больше. И в силах каждого взрослого сделать так, чтобы поездки на двухколесном транспорте приносили только удовольствие. Не забывайте, что любить своего ребенка – значит думать о его безопасности.