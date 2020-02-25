Источник материала: Новости Волковыска

Участились случаи мошенничества в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Mail.ru и другие.

Мошенники просят у пользователей (как правило, несовершеннолетних) абонентский номер телефона, либо берут его на персональной странице пользователя в социальной сети, и под различными предлогами отправляют СМС-сообщения, на которые надо дать ответ. При этом убеждают, что это нужно для того, чтобы бесплатно переслать внутрисетевую валюту, необходимую чтобы отправлять подарки, получать игровые бонусы, стикеры и т.д.