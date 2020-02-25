Эксперты рассказали, от чего после прилета из Египта в Гомеле могла умереть туристка

Источник материала: Виртуальный Брест

Сейчас СК проводит проверку по факту смерти 46-летней жительницы Могилева после возвращения с отдыха в Египте. Но предварительная информация от экспертов о причинах смерти уже есть.

Фото носит иллюстративный характер. Иван Яриванович, TUT.BY

По информации следователей, 23 февраля женщина возвращалась из Египта, где отдыхала с 12 по 22 февраля включительно с сыном и знакомыми, в Беларусь рейсом Хургада — Гомель. Ночью 23 февраля белорусы выселились из отеля, прибыли в аэропорт и поднялись на борт самолета. Спустя некоторое время после взлета у жительницы Могилева резко ухудшилось самочувствие. На борту пассажиры-медики на протяжении оставшегося пути проводили реанимационные мероприятия. По прилете пассажирку незамедлительно госпитализировали, но несмотря на предпринятые в больнице меры по спасению женщины, вечером 23 февраля она умерла.





— По предварительной информации, полученной от экспертов ГКСЭ, причиной смерти женщины могло стать осложненное заболевание. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Судя по всему, речь идет о том, что смерть туристки вряд ли связана с внешними факторами (например, отравлением пищей или ядами).

СК проводит проверку.

В 2019 году в Египте умерли 11 белорусских туристов, с конца октября минувшего года на отдыхе и сразу после него умерли уже шесть белорусских туристов. Причины смерти разные.

В ноябре 2019 года стало известно, что после отдыха в Шарм-эль-Шейхе погибла супружеская пара. Недавно стали известны выводы судебно-медицинской экспертизы: смерть наступила в результате острого отравления неизвестным ядом.

В декабре в Шарм-эль-Шейхе также скончалась 59-летняя белоруска Наталья. 9 декабря она упала на экскурсии, женщину доставили в медицинский центр, чтобы оказать помощь. 10 декабря она умерла.

17 декабря перед посадкой на рейс Хургада — Минск в аэропорту Хургады стало плохо 51-летнему белорусу. Он был на отдыхе с супругой и 14-летней дочерью. Мужчина умер в египетской клинике. Предположительно, у него был сердечный приступ.

В начале января в Хургаде умер мужчина, причина смерти — сердечная недостаточность.