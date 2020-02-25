С Днем защитников Отечества!

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитников Отечества!

Защита своей Отчизны, своего дома — первейший долг, выполнение которого для каждого — дело чести. Именно поэтому 23 февраля стал всенародным праздником, днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей. Этот праздник хранит память о героизме наших отцов и дедов, их славных боевых подвигах, которые навсегда останутся для всех нас примером доблести, истинного мужества и любви к своей земле. Во все времена мужество и честь, стойкость и верность долгу были необходимы в служении Отчизне не только с оружием в руках, но и в повседневном труде по укреплению ее могущества. В понятие Отечество входит многое: дом родителей и семьи, родная деревня, страна, к которой ощущаешь свою сопричастность, дорогие сердцу люди, и даже работа, безусловно, нужная и полезная стране, земле, на которой родился, и живешь. Беречь и защищать все это — долг настоящего мужчины.

Мирная и благополучная жизнь во все времена нуждается в защите. Сегодня в республике и в том числе в нашем районе много внимания уделяется военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи, социальной защите военнослужащих и ветеранов. В числе тех, кто защищал и защищает Родину, много выходцев из нашего района. Каждый из нас вносит свой вклад в защиту Отечества, честно исполняя свой долг, оберегая покой близких и родных людей, стремясь работать на благо нашего района, его благополучие и процветание.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполнил свой воинский долг, и кто сегодня с оружием в руках стоит на страже наших рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне! Желаем вам достижения поставленных целей, мужества, крепости духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут. От всего сердца желаем вам, дорогие дубровенцы, в этот праздничный день добра и мира, тепла и уюта, крепкого здоровья, счастья и душевного спокойствия!

Анатолий ЛУКАШОВ,

председатель Дубровенского районного исполнительного комитета.

Елена ТИХОНОВА,

председатель Дубровенского районного Совета депутатов.

Уважаемые жители Дубровенского района! Уважаемые ветераны Вооруженных Сил! Уважаемые военнослужащие!

Поздравляю вас с праздником — Днём защитников Отечества! По давней традиции в эти зимние дни мы с особой теплотой и благодарностью чествуем людей, выбравших почетную профессию — стоять на страже интересов Родины, оберегая ее безопасность и мир на земле. Для нас доброй традицией стало уделять особое внимание в этот день участникам Великой Отечественной Войны и локальных войн. Мы помним о вас, выражаем глубокую благодарность и низко кланяемся за доблесть, мужество и мирное небо над головой.

Во все времена самым ценным в нашей жизни были мир, спокойствие и стабильность, а потому неслучайно День защитников Отечества имеет богатую и славную историю. Как бы ни назывался этот праздник, он всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества, охраняет наш с вами покой, проявляя благородство и самоотверженность! Примите самые искренние пожелания только мирных побед и достижений, здоровья вам и вашим близким!

Александр ДУБОВ,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.