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ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
25.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Лиде 25 февраля прошли областные соревнования среди детей и подростков
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В Лиде 25 февраля прошли областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» в дивизионе «А». В турнире приняли участие три команды, команда...
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