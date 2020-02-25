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ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде

25.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде

В Лиде 25 февраля прошли областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» в дивизионе «А». В турнире приняли участие три команды, команда Лидского района и две команды из Гродно: Ленинского и Октябрьского районов. Команда Октябрьского района Гродно стала победителем турнира, обыграв команду Лидского района со счетом 6:1 и команду Ленинского района Гродно со счетом 2:1. Организаторами республиканских соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.

ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» прошли в Лиде

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Теги: Гродно
 
 
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В Лиде 25 февраля прошли областные соревнования среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» в дивизионе «А». В турнире приняли участие три команды, команда...
 
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