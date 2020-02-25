Власти рассказали, почему не наказывают водителей, которые заезжают на полосы для транспорта

Источник материала: Tut.by

«Автомобили в полосах для общественного транспорта не создают критичной ситуации для движения», — такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции, посвященной организации дорожного движения в столице, представитель ГУ «Столичные транспорт и связь».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По планам столичных властей, в будущем в Минске предусмотрено и дальше выделять полосы для общественного транспорта на улицах с большой интенсивностью движения.

Эти полосы сейчас, напомним, есть, к примеру, на главном проспекте столицы. Правда, ездят по ним и обычные автомобили.

— Мы не контролируем заезд личных автомобилей на выделенные полосы для общественного транспорта — это дело ГАИ. Камеры для этого тоже не привлекают, поскольку нет нормативно-правовых актов, — объяснил Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичные транспорт и связь». — Но в Минске с этим не настолько критичная ситуация, чтобы за такое правонарушение жестко наказывать водителей, у нас не стоят в пробках так, как это происходит в Москве. Общественный транспорт у нас теряет всего 5−10 минут при выполнении рейса в одну сторону. Средняя скорость сообщения при этом — 15 км/ч.