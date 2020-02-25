В Фаниполе реализуют новые инвестиционные проекты

Источник материала: Новости Дзержинска

СЭЗ "Минск" планирует приступить к освоению новых территорий в районе Фаниполя.

Уже определены более 50 участков общей площадью около 190 га, предназначенные для реализации новых инвестиционных проектов. Тем временем точкой роста для развития этой территории станет строительство газопровода высокого давления и электрической подстанции "Черкассы", в том числе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

К слову, освоение территории уже идет. Так, 12 резидентов СЭЗ "Минск" ведут здесь производственную деятельность, еще 4 компании находятся на стадии согласования и получения земельных участков.