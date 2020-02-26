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В Беларуси запрещают лекарства, которыми лечат сердце

26.02.2020 09:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси с 1 марта запретят продавать некоторые лекарства, пишет «БелТА» со ссылкой на пресс-службу МАРТ.

С 1 марта 2020-го заработает запрет на продажу лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы. Запрет коснется лекарств, предназначенных для экстракорпорального оплодотворения (менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс), а также включенных в перечень основных относящихся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы C01 - C10 (для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы).

«Бан» для этих медикаментов в Беларуси предусмотрен указом от 22 августа 2018 года №345, который ввел в нашей стране обязательную регистрацию предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства. Указ распространяется на 41 международное непатентованное наименование лекарств при их обращении в Беларуси. Эти лекарства делятся на несколько категорий, для каждой из которых есть свои сроки запрета в том случае, если предельные отпускные цены производителей не будут зарегистрированы.

«Реализация указа позволит исключить возможность отпуска лекарств по необоснованно высоким ценам», – уточнил МАРТ.

 
 
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В Беларуси с 1 марта запретят продавать некоторые лекарства, пишет «БелТА» со ссылкой на пресс-службу МАРТ. С 1 марта 2020-го заработает запрет на продажу лекарств,...
 
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