В Беларуси запрещают лекарства, которыми лечат сердце

Источник материала: KYKY

В Беларуси с 1 марта запретят продавать некоторые лекарства, пишет «БелТА» со ссылкой на пресс-службу МАРТ.

С 1 марта 2020-го заработает запрет на продажу лекарств, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы. Запрет коснется лекарств, предназначенных для экстракорпорального оплодотворения (менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс), а также включенных в перечень основных относящихся к терапевтической подгруппе анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы C01 - C10 (для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы).

«Бан» для этих медикаментов в Беларуси предусмотрен указом от 22 августа 2018 года №345, который ввел в нашей стране обязательную регистрацию предельных отпускных цен производителей на некоторые лекарства. Указ распространяется на 41 международное непатентованное наименование лекарств при их обращении в Беларуси. Эти лекарства делятся на несколько категорий, для каждой из которых есть свои сроки запрета в том случае, если предельные отпускные цены производителей не будут зарегистрированы.

«Реализация указа позволит исключить возможность отпуска лекарств по необоснованно высоким ценам», – уточнил МАРТ.