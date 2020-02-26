







Торжественная церемония открытия пройдет в 11.00. Континентальный форум стартует в 13.00 квалификацией суперспринта у мужчин. Среди белорусов в данной гонке выступят Виктор Кривко, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей и Сергей Бочарников. Далее среди белорусских девушек отобраться в число финалисток постараются Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова.





Всего участие в континентальном форуме в составе 40 команд примут 157 атлетов и 140 биатлонисток.





Продолжатся соревнования 27 февраля супермикстом и смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершатся состязания 1 марта гонками преследования.





Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.



