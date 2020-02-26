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В Минске состоится супрематическая вечеринка ко Дню рождения Лазаря Хидекеля

26.02.2020 16:19 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Год столетия знаменитого творческого объединения УНОВИС, созданного в Витебске, выдался високосным. Так совпало, что один из его основателей – художник-супрематист Лазарь Хидекель – родился именно 29 февраля и именно сейчас в Национальном художественном музее проходит первая в Беларуси выставка работ известного авангардиста.

По такому поводу в последний день зимы в рамках проекта #UNOVIS100 состоится супрематическая вечеринка. Отпраздновать день рождения Лазаря Хидекеля приглашаются все желающие – с 19:00 до 22:00 в галерее современного искусства «Ў» (ул. Октябрьская, 19).

Художник-авангардист, первый в мире супрематический архитектор, автор первого экологического архитектурного манифеста и один из основателей знаменитого творческого объединения УНОВИС Лазарь Хидекель родился в Витебске 29 февраля ­1904 года. Начал учиться искусству в народном художественном училище у Марка Шагала, Мстислава Добужинского, Лазаря Лисицкого, Казимира Малевича. В возрасте 15 лет стал одним из тех, кто 14 февраля 1920 года вошел в состав УНОВИСа, прославившего Беларусь на весь мир. Уже в 16 лет возглавил архитектурную мастерскую училища и именно архитектуре посвятил свою жизнь.

На супрематической вечеринке 29 февраля будет присутствовать семья Лазаря Хидекеля, пожелавшая отметить этот день в Беларуси: его сын – известный архитектор и дизайнер Марк Хидекель с супругой – доктором искусствоведения Региной Хидекель, а также внук Роман Хидекель – архитектор-урбанист. 1 марта в 16:00 в Национальном художественном музее состоится встреча-лекция с семьей Хидекелей «Диалог и дискурс: наследие Лазаря Хидекеля» (вход – по билетам на выставку).

Событие проводится в рамках проекта #UNOVIS100, который совместно реализуют Центр белорусско-еврейского культурного наследия, Музей Витебского художественного народного училища и компания А1 под патронатом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Беларуси.

На протяжении праздничного вечера в галерее «Ў» будут проходить различные мастер-классы и творческие активности. Летающие города Лазаря Хидекеля, его известные картины, эскизы космических поселений – все это гости супрематической вечеринки не только увидят, но и попробуют воспроизвести сами в коллажах, расписанной посуде, игровых паззлах. Отдельная зона будет посвящена одному из знаменитых реализованных проектов архитектора – Дому радио 1933 года в Ленинграде, где записывались выступления хоров и оркестров, радиоспектакли. Там будет играть ди-джей. А фоном для фотозоны станут сменяющие друг друга работы художника-авангардиста.

 
Теги: Витебск
 
 
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Год столетия знаменитого творческого объединения УНОВИС, созданного в Витебске, выдался високосным.
 
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