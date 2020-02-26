ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вскоре «воскресят» еще один легендарный телефон Nokia

26.02.2020 17:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания HMD Global готовит обновленную версию еще одного хорошо известного телефона Nokia. Об этом пишет ресурс nokiamob.net со ссылкой на информацию, содержащуюся в китайской сертификационной базе TENAA.


Речь идет о Nokia 5310 XpressMusic, оригинал которого вышел еще в 2007 году. Как понятно из названия, тот аппарат был наделен выдающимися аудиовозможностями. Вероятно, его «реинкарнация» обзаведется схожими особенностями.

Предполагаемые характеристики телефона также известны. Аппарат получит миниатюрный 2,4-дюймовый экран, батарейку на 1200 мАч, физическую клавиатуру, 8 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти с возможностью расширения, а также основную камеру на 0,3 Мп.

Впрочем, финальное коммерческое название обновленного девайса пока не называется. Его кодовое обозначение — TA-1212. Дата анонса также держится в секрете.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов Nokia:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Станет примером для всей страны». Посмотрите, как выглядит нетиповая первая школа в Новой Боровой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика