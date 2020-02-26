Вскоре «воскресят» еще один легендарный телефон Nokia

Источник материала: Tut.by

Компания HMD Global готовит обновленную версию еще одного хорошо известного телефона Nokia. Об этом пишет ресурс nokiamob.net со ссылкой на информацию, содержащуюся в китайской сертификационной базе TENAA.





Речь идет о Nokia 5310 XpressMusic, оригинал которого вышел еще в 2007 году. Как понятно из названия, тот аппарат был наделен выдающимися аудиовозможностями. Вероятно, его «реинкарнация» обзаведется схожими особенностями.

Предполагаемые характеристики телефона также известны. Аппарат получит миниатюрный 2,4-дюймовый экран, батарейку на 1200 мАч, физическую клавиатуру, 8 МБ оперативной и 16 МБ встроенной памяти с возможностью расширения, а также основную камеру на 0,3 Мп.

Впрочем, финальное коммерческое название обновленного девайса пока не называется. Его кодовое обозначение — TA-1212. Дата анонса также держится в секрете.

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