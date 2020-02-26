ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые рассказали, какие продукты снижают риск инсульта

26.02.2020 17:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Разные продукты связали с вероятностью появления разных видов инсульта. Данные масштабного исследования опубликовали в European Heart Journal, пишет MedicalXpress.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В работе анализировали данные о здоровье 418 тысяч человек из девяти стран. Ученые обнаружили, что более высокое потребление фруктов, овощей, молока, сыра и йогурта связано со снижением риска ишемического инсульта. Каждые 10 г клетчатки в день вели к снижению риска ишемического инсульта на 23%, а каждые 200 г овощей или фруктов — на 13%. Связь геморрагического инсульта выявили только с яйцами: дополнительные 20 граммов яиц в день повышали его риск на 25%.

Ишемический инсульт возникает как реакция на блокировку артерий головного мозга или их сужение. Геморрагический инсульт — это кровоизлияние из сосудов мозга. Почти 85% инсультов ишемические.

— То, что употребление овощей и фруктов связано со снижением риска ишемического инсульта, поддерживает текущие медицинские рекомендации по питанию, — отметила Тэмми Тонг, автор работы и диетолог-эпидемиолог из Департамента здоровья населения Наффилда Оксфордского университета. — Наше исследование также подчеркивает: важно отдельно изучать подтипы инсульта, потому что связи с питанием для них различны.

Европейский офис ВОЗ советует употреблять как минимум 400 г овощей и фруктов в день, а Европейское общество кардиологов рекомендует иметь 30−45 г клетчатки в рационе.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые обнаружили, что более высокое потребление фруктов, овощей, молока, сыра и йогурта связано со снижением риска ишемического инсульта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Изменение в организации ДД на пересечении улиц Волгоградская - Октябрьской Революции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика