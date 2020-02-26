Ученые рассказали, какие продукты снижают риск инсульта

Источник материала: Tut.by

Разные продукты связали с вероятностью появления разных видов инсульта. Данные масштабного исследования опубликовали в European Heart Journal, пишет MedicalXpress .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В работе анализировали данные о здоровье 418 тысяч человек из девяти стран. Ученые обнаружили, что более высокое потребление фруктов, овощей, молока, сыра и йогурта связано со снижением риска ишемического инсульта. Каждые 10 г клетчатки в день вели к снижению риска ишемического инсульта на 23%, а каждые 200 г овощей или фруктов — на 13%. Связь геморрагического инсульта выявили только с яйцами: дополнительные 20 граммов яиц в день повышали его риск на 25%.

Ишемический инсульт возникает как реакция на блокировку артерий головного мозга или их сужение. Геморрагический инсульт — это кровоизлияние из сосудов мозга. Почти 85% инсультов ишемические.

— То, что употребление овощей и фруктов связано со снижением риска ишемического инсульта, поддерживает текущие медицинские рекомендации по питанию, — отметила Тэмми Тонг, автор работы и диетолог-эпидемиолог из Департамента здоровья населения Наффилда Оксфордского университета. — Наше исследование также подчеркивает: важно отдельно изучать подтипы инсульта, потому что связи с питанием для них различны.

Европейский офис ВОЗ советует употреблять как минимум 400 г овощей и фруктов в день, а Европейское общество кардиологов рекомендует иметь 30−45 г клетчатки в рационе.