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Изменение в организации ДД на пересечении улиц Волгоградская - Октябрьской Революции
26.02.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 27 февраля на пересечении улиц Волгоградская - Октябрьской Революции будет изменен режим работы светофорного объекта: выделена отдельная фаза для левого поворота, в этот момент встречное направление будет остановлено.
Будьте внимательны и соблюдайте требования сигналов светофорного объекта.
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С 27 февраля на пересечении улиц Волгоградская - Октябрьской Революции будет изменен режим работы светофорного объекта: выделена отдельная фаза для левого...
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