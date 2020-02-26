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В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На широкий обзор в Крупском историко-краеведческом музее выставлен необычный чемодан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он датируется 1921 годом, а наполнен военными экспонатами. Деревянный, с металлической ручкой и замком, чемодан прошел со своим хозяином многое. А после шагал и по мирной жизни. В нем можно увидеть солдатскую одежду, фотографии хозяина, а также письма с фронта.
Тамара Больбот, директор Крупского историко-краеведческого музея:
Чемодан успел стать талисманом не только для бывшего хозяина. Работники музея возят его в качестве мини-экспозиции по школам Крупского района, рассказывая о военном прошлом.
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Новости Беларуси. На широкий обзор в Крупском историко-краеведческом музее выставлен необычный чемодан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он датируется 1921...
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