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В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

26.02.2020 17:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На широкий обзор в Крупском историко-краеведческом музее выставлен необычный чемодан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

Он датируется 1921 годом, а наполнен военными экспонатами. Деревянный, с металлической ручкой и замком, чемодан прошел со своим хозяином многое. А после шагал и по мирной жизни. В нем можно увидеть солдатскую одежду, фотографии хозяина, а также письма с фронта.

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

Тамара Больбот, директор Крупского историко-краеведческого музея:
Популярность его заключается в том, что когда идет экскурсия, все обращают внимание на пистолеты, на оружие, особенно дети. Ну а тут в уголочке стоит такой презентабельный чемодан, да еще необычный. На сегодняшний день такие и не найдешь даже. Дети и молодое поколение и не могут представить, что это был чемодан.

Чемодан успел стать талисманом не только для бывшего хозяина. Работники музея возят его в качестве мини-экспозиции по школам Крупского района, рассказывая о военном прошлом.

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

В нём солдатская одежда, фотографии, письма с фронта. Как выглядит настоящий чемодан 1921 года

Люди в материале: Тамара Больбот

 
 
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Новости Беларуси. На широкий обзор в Крупском историко-краеведческом музее выставлен необычный чемодан, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он датируется 1921...
 
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