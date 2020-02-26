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«Мы обращались в МАРТ, пока решения нет». Глава службы такси рассказал, почему они не могут полностью перейти на безналичный расчёт
Источник материала: СТВ
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы
Олег Радкевич, руководитель службы такси:
Затем дальше происходит следующее: Нацбанк заявляет, что в 2019 году примут изменения в Банковский кодекс, а это новое веяние, которое позволяет формировать рынок, когда можно, действительно, без наличных ездить, все платежи видны и заказчику непосредственно, и производителю услуги, и нам, как диспетчеру, который осуществляет мониторинг, и фискальным органам, потому что есть данные по реальной стоимости. И никаких обманов, на самом деле, ничего. В результате принимается решение, вроде бы, мудрое Нацбанка – принять изменения в Банковский кодекс, чтобы службы такси традиционные, как нас называют, тоже могли принимать деньги, но происходит следующее: вместо этого появляется постановление Нацбанка, что иностранным резидентам – можно, а нам по-прежнему нельзя!
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Олег Радкевич:
Как обстоят дела на рынке перевозок? Как повлияли на него агрегаторы и онлайн-сервисы такси? И возможна ли добросовестная конкуренция между своим и импортным в этом сегменте рынка?
Смотрите 26 февраля в 20.30 на СТВ.
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«Мы обращались в МАРТ, пока решения нет». Глава службы такси рассказал, почему они не могут полностью перейти на безналичный расчёт
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». «Рынок перевозок такси разрушен просто до основания. Его нужно...
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