Бизнес, культура и наука. Соглашение между облисполкомом и Правительством Удмуртии о сотрудничестве подписано в Минске

Источник материала: Вороновская газета

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Соглашение между Гродненским облисполкомом и Правительством Удмуртии о торгово-экономическом, научно-техническом, экологическом, социально-гуманитарном и культурном сотрудничестве подписано в ходе форума «Дни Удмуртии в Республике Беларусь», который прошел в Минске. Делегация области во главе с заместителем председателя облисполкома Виктором Пранюком приняла участие в его работе.





Состоялись переговоры с Чрезвычайным и Полномочным Посолом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым, первым заместителем председателя правительства Удмуртской Республики Александром Свининым. Речь шла о потенциале двух регионов, возможных направлениях сотрудничества в сферах экономики, инвестиций, образования, медицины, спорта и туризма.





Товарооборот Гродненской области с Удмуртской Республикой за прошлый год составил 7 884,6 тыс. долл. (темп роста – 162,2 %), в том числе объем экспорта – 949,1 тыс. долл. Основные экспортные позиции: жмых, сахар, сельхозтехника, плиты из пластмассы.







Делегация Удмуртской Республики приглашена для участия в Республиканском фестивале национальных культур, международном бизнес-форуме «Еврорегион «Неман-2020», которые пройдут в этом году в Гродно. Также рассматривается возможность организации визита делегации области в Ижевск для участия в форуме «Сделано в Удмуртии». Организаторами мероприятия выступают Правительство Удмуртской Республики и АНО «Центр развития бизнеса Удмуртской Республики».





В рамках форума «Дни Удмуртии в Республике Беларусь» представители структурных подразделений облисполкома и субъектов хозяйствования области в качестве спикеров приняли участие в работе круглых столов, в ходе которых рассмотрены вопросы развития промышленной кооперации предприятий Удмуртии и Беларуси, производственной кооперации в области здравоохранения и социальной реабилитации, высшего и среднего профессионального образования.









СПРАВКА

Современная Удмуртия – развитый промышленно-аграрный регион Приволжского федерального округа. Территория Удмуртии превосходит такие западноевропейские страны, как Бельгия и Швейцария, и примерно равна площади Дании.





Ведущей отраслью экономики республики является промышленность, она занимает в структуре валового регионального продукта более 45%. Предприятия республики производят оборудование для атомных электростанций, телекоммуникационные системы для космоса, различные виды оружия и вооружений, средства связи, радиоэлектронику, медицинскую технику, нефтегазовое оборудование, изделия из металла и пластмассы. Значительное место занимает деревообрабатывающая промышленность.

Ежегодно на территории республики добывается свыше 10 млн. тонн нефти. Общие разведанные запасы нефти составляют приблизительно 300 млн. тонн.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артема ТУРЛАЯ https://grodnonews.by/