Бочарников выиграл золото чемпионата Европы по биатлону с преимуществом 0,4 секунды

Источник материала: Tut.by

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл золото чемпионата Европы в Раубичах в суперспринте.



Фото: Дарья Бурякина

Бочарников за четыре рубежа использовал лишь два дополнительных патрона и сдержал на последнем круге атаки чеха Адама Вацлавика и украинца Дмитро Пидручного.

Примечательно, что все три призера уместились в 0,5 секунды.

Виктор Кривко стал 10-м, Антон Смольский — 11-й.

Чемпионат Европы продолжится в четверг двумя эстафетными гонками: супермикстом и смешанной эстафетой.