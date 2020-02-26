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Бочарников выиграл золото чемпионата Европы по биатлону с преимуществом 0,4 секунды
Источник материала: Tut.by
Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл золото чемпионата Европы в Раубичах в суперспринте.
Бочарников за четыре рубежа использовал лишь два дополнительных патрона и сдержал на последнем круге атаки чеха Адама Вацлавика и украинца Дмитро Пидручного.
Примечательно, что все три призера уместились в 0,5 секунды.
Виктор Кривко стал 10-м, Антон Смольский — 11-й.
Чемпионат Европы продолжится в четверг двумя эстафетными гонками: супермикстом и смешанной эстафетой.
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Белорусский биатлонист Сергей Бочарников выиграл золото чемпионата Европы в Раубичах в суперспринте.
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