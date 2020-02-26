Новый модный аксессуар в мужской моде появился в 2020-м

Источник материала: Ежедневник

фото: esquire.ru

Его можно даже не покупать, а поискать у подруги в шкафу.

Недели моды сезона осень-зима 2020 в самом разгаре. И хотя формально они женские, мужских выходов тоже было немало. Esquire обратил внимание на один из трендов прошедших показов — повязанные на шею косынки.

Косынки на шее появились сразу в коллекциях разных дизайнеров — от молодых выпускников модных факультетов до ветеранов индустрии вроде Томми Хилфигера. В коллекции последнего их особенно много — как маленьких, завязанных на узел сбоку, так и огромных шелковых платков с бахромой, наброшенных на плечи или свешивающихся уголком вперед.





Впрочем, сочетать косынку на шее по цвету и фактуре с чем-то еще в наряде вовсе не обязательно. Небольшой платок отлично оттенит даже самый простой наряд, но если у вас есть к нему пара, то второй можно завязать как браслет — посмотрите, как это сделали на показе Bosideng.













Все эти показы относятся к следующему — осеннему — сезону, но ничего не мешает адаптировать тренд к своему гардеробу уже сейчас. Вот три идеи, с чем сочетать косынку на шее.

Как сочетать?

Пиджак в простую клетку или тонкую полоску — базовая вещь, с которой хорошо сработает большинство экспериментальных аксессуаров, в том числе и косынка на шее. На показе Roland Mouret она была повернута уголком вперед — еще один способ носить косынку, если узел сбоку наскучит. В этом вообще большой потенциал нового тренда: использовать небольшой шелковый платок в образе можно десятками разных способов.





Косынка на шее может отлично разбавить «рабочую униформу» из брюк и рубашки — посмотрите на образ из коллекции Margaret Howell. Тут сразу вспоминается «Королевство полной луны» Уэса Андерсона и несколько других романтических фильмов. Косынка заряжена на мечтательность и некоторую долю иронии — примерно то, чего так хочется в начале весны.





Шорты длиной до колена и косынка могут напоминать и пионерскую форму, и одежду моряков — в зависимости от того, какой верх вы подберете. Нейтральный же лонгслив лишит образ однозначных отсылок и оставит простор для интерпретации.



