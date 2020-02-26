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Что теперь Лукашенко сделает с "Динамо"?

26.02.2020 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минское «Динамо» завершает очередной позорный сезон в Континентальной хоккейной лиге.



Впрочем, слово «очередной» не вполне отражает масштаб проблемы – так плохо «зубры» не играли еще никогда, пишет gazetaby.com

В прошлом сезоне минчане финишировали в чемпионате Континентальной хоккейной лиги предпоследними. Разумеется, это не прошло мимо внимания главы государства, пылающего трепетной страстью к данному виду спорта.

"Может, один год они еще во главе с Шуневичем опозорятся, а дальше — не нужна там эта КХЛ и вообще такая команда", - говорил тогда Лукашенко.

В сезон 2019/2020 «Динамо» вступало с канадским тренером Крэйгом Вудкрофтом и наполеоновскими планами. Болельщикам (включая самого главного) было обещано, как минимум, попадание в плей-офф.

Но эти планы пошли прахом чуть ли не со старта чемпионата. Казалось, что в прошлом сезоне «Динамо» упало на дно. Но «зубры» ухитрились пробить его и опуститься еще ниже.

Де-факто шансы на плей-офф были потеряны еще до Нового года после антирекордной 12-матчевой серии поражений. В январе «Динамо» лишилось даже теоретической вероятности попасть в Кубок Гагарина. В феврале оно гарантировало себе последнее место в сводной таблице чемпионата КХЛ. ПОСЛЕДНЕЕ!


Удивительным образом Александр Лукашенко зимой воздержался от комментариев по поводу этого безобразия. Но столь затяжное молчание не предвещает «Динамо» ничего хорошего. С такими результатами можно даже не пытаться оправдаться ссылками на «объективные трудности».

Глава Беларуси, наверное, уже «наточил топор». Осталось только дождаться, на чью шею он обрушится…
 
 
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Минское «Динамо» завершает очередной позорный сезон в Континентальной хоккейной лиге.
 
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