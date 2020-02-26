Эксперты обнаружили новые детали автокатастрофы, в которой погиб Цой

Эксперты программы «Улика из прошлого» на телеканале «Звезда» рассказали о новых деталях аварии, в которой почти 30 лет назад в Латвии погиб легендарный музыкант Виктор Цой.

Официальная версия следствия - лидер группы «Кино» уснул за рулем и на большой скорости врезался в пассажирский автобус. Однако эксперты восстановили все детали автокатастрофы и сделали выводы, которые могут разрушить эту версию.

Так, криминалист Николай Чадков отметил, что составленная на тот момент ГАИ схема содержит очень мало информации, в ней нет большей части размерных характеристик.

В свою очередь подполковник полиции Станислав Рыбчинский считает, что схема ДТП не характерна для человека, уснувшего за рулем. Эксперт пояснил, что, когда человек засыпает, машина начинает съезжать вправо, после чего происходит столкновение с препятствием.



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В случае с Цоем его автомобиль резко ушел влево. Это означает, что водитель среагировал на препятствие, и можно сделать вывод, что в момент столкновения он не спал.

Кроме того, специалисты указывают на тот факт, что последние 35 метров до столкновения с автобусом машина певца ехала по обочине двумя правыми колесами, а от такой тряски проснется даже задремавший человек.

Расследованием гибели Виктора Цоя занималась следователь ОВД Тукумского района Латвийской ССР Эрике Ашмане. Реальных доказательств того, что Цой уснул за рулем, у нее не было. Свою версию происходящего следователь строила, опираясь на субъективное мнение. В частности, Ашмане считала, что музыкант задремал за рулем, поскольку этому способствовала погода.