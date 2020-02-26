ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты обнаружили новые детали автокатастрофы, в которой погиб Цой

26.02.2020 17:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Эксперты обнаружили новые детали автокатастрофы, в которой погиб Цой
кадр из youtube

Эксперты программы «Улика из прошлого» на телеканале «Звезда» рассказали о новых деталях аварии, в которой почти 30 лет назад в Латвии погиб легендарный музыкант Виктор Цой. 

Официальная версия следствия  - лидер группы «Кино» уснул за рулем и на большой скорости врезался в пассажирский автобус. Однако эксперты восстановили все детали автокатастрофы и сделали выводы, которые могут разрушить эту версию.   

Так, криминалист Николай Чадков отметил, что составленная на тот момент ГАИ схема содержит очень мало информации, в ней нет большей части размерных характеристик.  

В свою очередь подполковник полиции Станислав Рыбчинский считает, что схема ДТП не характерна для человека, уснувшего за рулем. Эксперт пояснил, что, когда человек засыпает, машина начинает съезжать вправо, после чего происходит столкновение с препятствием.  

Эксперты обнаружили новые детали автокатастрофы, в которой погиб Цой
Звезда по имени Цой. Две яркие истории любви лидера группы «Кино»
Подробнее

В случае с Цоем его автомобиль резко ушел влево. Это означает, что водитель среагировал на препятствие, и можно сделать вывод, что в момент столкновения он не спал. 

Кроме того, специалисты указывают на тот факт, что последние 35 метров до столкновения с автобусом машина певца ехала по обочине двумя правыми колесами, а от такой тряски проснется даже задремавший человек. 

Расследованием гибели Виктора Цоя занималась следователь ОВД Тукумского района Латвийской ССР Эрике Ашмане. Реальных доказательств того, что Цой уснул за рулем, у нее не было. Свою версию происходящего следователь строила, опираясь на субъективное мнение.  В частности, Ашмане считала, что музыкант задремал за рулем, поскольку этому способствовала погода.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальная версия следствия - лидер группы «Кино» уснул за рулем и на большой скорости врезался в пассажирский автобус. Однако эксперты восстановили все детали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнес, культура и наука. Соглашение между облисполкомом и Правительством Удмуртии о сотрудничестве подписано в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика