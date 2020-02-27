С 1 по 27 марта закрывают движение на перекрёстке ул. Речная, Крушинская, Богданчука

Источник материала: Виртуальный Брест

Об изменении организации дорожного движения.





фото - иллюстрация (для устрашения)

В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин на перекрестке улиц Речная, Крушинская, Богданчука с 1 марта 2020 г. по 27 марта 2020 г.





А это уже фото того самого перекрёстка





Фото из архива, из этой статьи про изменения на данном перекрёстке .









И карта для тех, кто не очень понял (это напротив Короны на Московской):



