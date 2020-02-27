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С 1 по 27 марта закрывают движение на перекрёстке ул. Речная, Крушинская, Богданчука

27.02.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Об изменении организации дорожного движения.

С 1 по 27 марта закрывают движение на перекрёстке ул. Речная, Крушинская, Богданчука

фото - иллюстрация (для устрашения)

В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и самоходных машин на перекрестке улиц Речная, Крушинская, Богданчука с 1 марта 2020 г. по 27 марта 2020 г.

С 1 по 27 марта закрывают движение на перекрёстке ул. Речная, Крушинская, Богданчука

А это уже фото того самого перекрёстка

С 1 по 27 марта закрывают движение на перекрёстке ул. Речная, Крушинская, Богданчука

Фото из архива, из этой статьи про изменения на данном перекрёстке.

С 1 по 27 марта закрывают движение на перекрёстке ул. Речная, Крушинская, Богданчука

С 1 по 27 марта закрывают движение на перекрёстке ул. Речная, Крушинская, Богданчука

И карта для тех, кто не очень понял (это напротив Короны на Московской):

С 1 по 27 марта закрывают движение на перекрёстке ул. Речная, Крушинская, Богданчука

 
 
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  Об изменении организации дорожного движения. фото - иллюстрация (для устрашения) В связи с проведением работ запрещено движение транспортных средств и...
 
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