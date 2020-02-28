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Рублевые вклады на 2 и 3 года: сколько можно заработать после снижения ставки рефинансирования

28.02.2020 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изменившаяся ставка рефинансирования повлекла за собой снижение ставок как в сегменте коротких, так и в сегменте длинных депозитов в национальной валюте. FINANCE.TUT.BY сделал очередной обзор самых выгодных вкладов сроком на 2 и на 3 года.


Ни один из банков не повысил ставок, в среднем же снижение доходности составило 0,5% годовых. Зато в БПС-Сбербанке в феврале появился вклад сроком на два года, который можно открыть для своего ребенка, внука, племянника или любого другого подростка, которому не исполнилось 18 лет. Ставка достаточно выгодная — 11%.

Условия депозита, равно как и в депозите Беларусбанка «Классик детский», предусматривают заключение депозитного договора на имя несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет физическим лицом независимо от его родственных отношений с несовершеннолетним при предоставлении сведений о документе, удостоверяющем личность несовершеннолетнего, либо самим несовершеннолетним (подростком).

Самая высокая в этом сегменте ставка сегодня — 11,8% годовых (Банк ВТБ, вклад безотзывный), самая низкая — 5% годовых (Статусбанк, вклад отзывный).

Банк, депозит

Срок

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 2 года 12,1% (-0,4%), 11,7%

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter

 3 года 12,2% (-0,4%), 11,8%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

26 месяцев

11,1% (-0,5%), 10,6%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 года

12% (-0,7%), 11,3%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

3 года

11,5% (-0,5%), 11%

Беларусбанк,

Классик

2 года

12,1% (-0,8%), 11,3%

Беларусбанк,

Классик детский

3 года

12,15% (-0,8%), 11,35%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д

2 года

8% (-), 8%

Белгазпромбанк,

На 2 года безотзывный — базовый

2 года

10% (-0,25%), 9,75%

Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года — выгодный (отзывный)

3 года

6,4% (-0,65%), 5,75%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2, 3 года

11,2% (-0,2%), 11%

БПС-Сбербанк,

К совершеннолетию

2 года

— (-), 11%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

2, 3 года

9,75% (-0,25%), 9,5%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

2 года

11% (-0,8%), 10,2%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 24

24 месяца

11,5% (-0,2%), 11,3%

МТБанк,

МТБелки

36 месяцев

10,4% (-), 10,4%

Paritetbank,

Клевер

2 года

10,4% (-), 10,4%

Paritetbank,

Клевер

3 года

10,5% (-), 10,5%

Статусбанк,

Запасливые бабки (отзывный)

2 года

5,5% (-0,5%), 5%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

11,25% (-0,25%), 11%

Банк, депозит

Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter на 2 года

 12,1% (-0,4%), 11,7%

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter на 3 года

 12,2% (-0,4%), 11,8%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад на 26 месяцев

11,1% (-0,5%), 10,6%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 2 года

12% (-0,7%), 11,3%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности на 3 года

11,5% (-0,5%), 11%

Беларусбанк,

Классик на 2 года

12,1% (-0,8%), 11,3%

Беларусбанк,

Классик детский на 3 года

12,15% (-0,8%), 11,35%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д на 2 года

8% (-), 8%

Белгазпромбанк,

На 2 года безотзывный — базовый

10% (-0,25%), 9,75%

Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года — выгодный (отзывный)

6,4% (-0,65%), 5,75%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2, 3 года

11,2% (-0,2%), 11%

БПС-Сбербанк,

К совершеннолетию на 2 года

— (-), 11%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 2, 3 года

9,75% (-0,25%), 9,5%

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 2 года

11% (-0,8%), 10,2%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 24

11,5% (-0,2%), 11,3%

МТБанк,

МТБелки на 36 месяцев

10,4% (-), 10,4%

Paritetbank,

Клевер на 2 года

10,4% (-), 10,4%

Paritetbank,

Клевер на 3 года

10,5% (-), 10,5%

Статусбанк,

Запасливые бабки (отзывный) на 2 года

5,5% (-0,5%), 5%

Франсабанк,

Верный расчет на 2 года

11,25% (-0,25%), 11%

 
 
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Изменившаяся ставка рефинансирования повлекла за собой снижение ставок как в сегменте коротких, так и в сегменте длинных депозитов в национальной валюте.
 
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