Рублевые вклады на 2 и 3 года: сколько можно заработать после снижения ставки рефинансирования

Источник материала: Tut.by

Изменившаяся ставка рефинансирования повлекла за собой снижение ставок как в сегменте коротких, так и в сегменте длинных депозитов в национальной валюте. FINANCE.TUT.BY сделал очередной обзор самых выгодных вкладов сроком на 2 и на 3 года.





Ни один из банков не повысил ставок, в среднем же снижение доходности составило 0,5% годовых. Зато в БПС-Сбербанке в феврале появился вклад сроком на два года, который можно открыть для своего ребенка, внука, племянника или любого другого подростка, которому не исполнилось 18 лет. Ставка достаточно выгодная — 11%.

Условия депозита, равно как и в депозите Беларусбанка «Классик детский», предусматривают заключение депозитного договора на имя несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет физическим лицом независимо от его родственных отношений с несовершеннолетним при предоставлении сведений о документе, удостоверяющем личность несовершеннолетнего, либо самим несовершеннолетним (подростком).

Самая высокая в этом сегменте ставка сегодня — 11,8% годовых ( Банк ВТБ , вклад безотзывный), самая низкая — 5% годовых ( Статусбанк , вклад отзывный).

Банк, депозит Срок Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter 2 года 12,1% (-0,4%), 11,7% Банк ВТБ, ВТБ-Enter 3 года 12,2% (-0,4%), 11,8% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 26 месяцев 11,1% (-0,5%), 10,6% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 года 12% (-0,7%), 11,3% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 3 года 11,5% (-0,5%), 11% Беларусбанк, Классик 2 года 12,1% (-0,8%), 11,3% Беларусбанк, Классик детский 3 года 12,15% (-0,8%), 11,35% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д 2 года 8% (-), 8% Белгазпромбанк, На 2 года безотзывный — базовый 2 года 10% (-0,25%), 9,75% Белгазпромбанк, Вклад на 3 года — выгодный (отзывный) 3 года 6,4% (-0,65%), 5,75% Белинвестбанк, Личный выбор 2, 3 года 11,2% (-0,2%), 11% БПС-Сбербанк, К совершеннолетию 2 года — (-), 11% БПС-Сбербанк, Сохраняй 2, 3 года 9,75% (-0,25%), 9,5% Банк Дабрабыт, Шчодры 2 года 11% (-0,8%), 10,2% Идея Банк, Фирменный онлайн 24 24 месяца 11,5% (-0,2%), 11,3% МТБанк, МТБелки 36 месяцев 10,4% (-), 10,4% Paritetbank, Клевер 2 года 10,4% (-), 10,4% Paritetbank, Клевер 3 года 10,5% (-), 10,5% Статусбанк, Запасливые бабки (отзывный) 2 года 5,5% (-0,5%), 5% Франсабанк, Верный расчет 2 года 11,25% (-0,25%), 11%

Банк, депозит Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ, ВТБ-Enter на 2 года 12,1% (-0,4%), 11,7% Банк ВТБ, ВТБ-Enter на 3 года 12,2% (-0,4%), 11,8% Альфа-Банк, Альфа-Вклад на 26 месяцев 11,1% (-0,5%), 10,6% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 2 года 12% (-0,7%), 11,3% Белагропромбанк, Плюс к стабильности на 3 года 11,5% (-0,5%), 11% Беларусбанк, Классик на 2 года 12,1% (-0,8%), 11,3% Беларусбанк, Классик детский на 3 года 12,15% (-0,8%), 11,35% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д на 2 года 8% (-), 8% Белгазпромбанк, На 2 года безотзывный — базовый 10% (-0,25%), 9,75% Белгазпромбанк, Вклад на 3 года — выгодный (отзывный) 6,4% (-0,65%), 5,75% Белинвестбанк, Личный выбор на 2, 3 года 11,2% (-0,2%), 11% БПС-Сбербанк, К совершеннолетию на 2 года — (-), 11% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 2, 3 года 9,75% (-0,25%), 9,5% Банк Дабрабыт, Шчодры на 2 года 11% (-0,8%), 10,2% Идея Банк, Фирменный онлайн 24 11,5% (-0,2%), 11,3% МТБанк, МТБелки на 36 месяцев 10,4% (-), 10,4% Paritetbank, Клевер на 2 года 10,4% (-), 10,4% Paritetbank, Клевер на 3 года 10,5% (-), 10,5% Статусбанк, Запасливые бабки (отзывный) на 2 года 5,5% (-0,5%), 5% Франсабанк, Верный расчет на 2 года 11,25% (-0,25%), 11%