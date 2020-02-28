Рублевые вклады на 2 и 3 года: сколько можно заработать после снижения ставки рефинансирования

Изменившаяся ставка рефинансирования повлекла за собой снижение ставок как в сегменте коротких, так и в сегменте длинных депозитов в национальной валюте. FINANCE.TUT.BY сделал очередной обзор самых выгодных вкладов сроком на 2 и на 3 года.
Ни один из банков не повысил ставок, в среднем же снижение доходности составило 0,5% годовых. Зато в БПС-Сбербанке в феврале появился вклад сроком на два года, который можно открыть для своего ребенка, внука, племянника или любого другого подростка, которому не исполнилось 18 лет. Ставка достаточно выгодная — 11%.
Условия депозита, равно как и в депозите Беларусбанка «Классик детский», предусматривают заключение депозитного договора на имя несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет физическим лицом независимо от его родственных отношений с несовершеннолетним при предоставлении сведений о документе, удостоверяющем личность несовершеннолетнего, либо самим несовершеннолетним (подростком).
Самая высокая в этом сегменте ставка сегодня — 11,8% годовых (Банк ВТБ, вклад безотзывный), самая низкая — 5% годовых (Статусбанк, вклад отзывный).
Банк, депозит
Срок
Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
2 года
12,1% (-0,4%), 11,7%
Банк ВТБ,
ВТБ-Enter
3 года
12,2% (-0,4%), 11,8%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
26 месяцев
11,1% (-0,5%), 10,6%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 года
12% (-0,7%), 11,3%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
3 года
11,5% (-0,5%), 11%
Беларусбанк,
Классик
2 года
12,1% (-0,8%), 11,3%
Беларусбанк,
Классик детский
3 года
12,15% (-0,8%), 11,35%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2 года
8% (-), 8%
Белгазпромбанк,
На 2 года безотзывный — базовый
2 года
10% (-0,25%), 9,75%
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года — выгодный (отзывный)
3 года
6,4% (-0,65%), 5,75%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2, 3 года
11,2% (-0,2%), 11%
БПС-Сбербанк,
К совершеннолетию
2 года
— (-), 11%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
2, 3 года
9,75% (-0,25%), 9,5%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
11% (-0,8%), 10,2%
Идея Банк,
Фирменный онлайн 24
24 месяца
11,5% (-0,2%), 11,3%
МТБанк,
МТБелки
36 месяцев
10,4% (-), 10,4%
Paritetbank,
Клевер
2 года
10,4% (-), 10,4%
Paritetbank,
Клевер
3 года
10,5% (-), 10,5%
Статусбанк,
Запасливые бабки (отзывный)
2 года
5,5% (-0,5%), 5%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
11,25% (-0,25%), 11%
Банк, депозит
Ставка в декабре (изменение ставки), ставка сегодня