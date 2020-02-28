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Двое мужчин погибли и один травмирован на пожаре в Рогачевском районе

28.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Двое мужчин погибли и один спасен на пожаре в Рогачевском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Двое мужчин погибли и один травмирован на пожаре в Рогачевском районе
На месте происшествия. Фото Гомельского областного управления МЧС

Сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Горец поступило спасателям 27 февраля незадолго до полуночи. К прибытию подразделений МЧС дом был полностью охвачен огнем. Как выяснилось, его хозяйка жила в соседнем доме на этой же улице. В горящей комнате на полу спасатели обнаружили ее брата 1969 года рождения, который жил здесь один, и его гостя 1967 года рождения. Мужчины были без признаков жизни.

«До прибытия подразделений МЧС самостоятельно выбрался из дома мужчина 1973 года рождения. Он проснулся от боли, увидел дым, разбил окно и выбрался на улицу», — рассказали в управлении. С предварительным диагнозом «ожоги различных частей тела» его госпитализировали в райбольницу.

Пожар ликвидирован. Огнем повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество внутри дома.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

Белта

 
 
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Двое мужчин погибли и один спасен на пожаре в Рогачевском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС...
 
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