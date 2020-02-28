Президент - про зарплаты бюджетников: «Кому-то мало не покажется»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с зарплатами бюджетников, которые рассчитали по новой схеме. Президент заявил, что нужно разобраться с вопросами, которые появились у работников бюджетных организаций по их январским заработкам, сообщает телеграмм-канал «Пул першага». Напомним, с января 2020 года бюджетникам по-новому рассчитывают зарплаты. У некоторых учителей , работников детских садов , ДЮСШ , медиков , работников культуры возникли вопросы, почему январская зарплата оказалась заметно ниже декабрьской.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Вы знаете, что введены новые подходы к ее начислению. Задача нововведения — сделать систему более прозрачной и понятной. При этом главным моим требованием, которое я озвучил публично, было не допустить снижения зарплаты ни на копейку. Лучше добавить 10 копеек, чтобы не было разговоров, — отметил президент. — Вот сейчас люди получили заработную плату за январь. И появились вопросы, с которыми предстоит серьёзно разобраться. Я и сам слежу, и поручил этим заняться. У меня итогового документа нет ещё, но… Кому-то мало не покажется. Я же публично сказал — никто не должен пострадать!