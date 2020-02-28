IDС: из-за коронавируса рушится рынок смартфонов

Источник материала: Tut.by

Эксперты компании IDC заявили, что из-за распространяющегося в мире коронавируса мировой рынок смартфонов сократится. Об этом пишет FoneArena.



Фото: unsplash.com

По прогнозам аналитиков, в целом в этом году рынок просядет на 2,3%, а в первом квартале года — на 10,6%. Восстановление начнется только во второй половине 2020-го (скорее всего, не раньше третьего квартала) благодаря продажам новых 5G-моделей. Что касается рынка смартфонов на территория Китая, то он в первом квартале и вовсе может упасть на 40%. Даже если в марте ситуация улучшится, восстановить даже прошлогодние показатели по продажам будет сложно.

Напомним: 28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ. Университет переводят на индивидуальную программу обучения — занятия в аудиториях отменили, студентов просят ограничить контакты.

Ниже — цены популярных у нас смартфонов: