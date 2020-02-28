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В Беларуси утвержден график централизованного тестирования-2020

28.02.2020 15:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси утвержден график централизованного тестирования-2020
Фото из открытых источников

Министерство образования Беларуси утвердило даты проведения централизованного тестирования во время вступительной кампании 2020 года. Это предусмотрено постановлением Минобразования от 13 февраля 2020 года №12.

Первый тест традиционно пройдет по белорусскому языку. Испытание назначено на 13 июня. Завершающим предметом станет Всемирная история новейшего времени – 4 июля.

График ЦТ-2020 в Беларуси:

  • 13 июня (суббота) – белорусский язык;
  • 15 июня (понедельник) – русский язык;
  • 17 июня (среда) – обществознание;
  • 19 июня (пятница) – математика;
  • 21 июня (воскресенье) – биология;
  • 23 июня (вторник) – иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
  • 25 июня (четверг) – химия;
  • 27 июня (суббота) – физика;
  • 29 июня (понедельник) – история Беларуси;
  • 1 июля (среда) – география;
  • 4 июля (суббота) – всемирная история новейшего времени.

Для тех, кто не сможет пройти ЦТ-2020 в основные дни, предусмотрены несколько резервных дней. 8 и 10 июля – белорусский и русский языки; 8 и 12 июля – остальные предметы.

В Беларуси утвержден график централизованного тестирования-2020 Минобразования: изменение пороговых значений баллов ЦТ не планируется

В постановлении содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ. В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.

Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (2 и 30 мая) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля. Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 12 июля, в БГУ (резервные дни) – с 15 июля.

 
 
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