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В Беларуси утвержден график централизованного тестирования-2020
28.02.2020 15:38 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Министерство образования Беларуси утвердило даты проведения централизованного тестирования во время вступительной кампании 2020 года. Это предусмотрено
Первый тест традиционно пройдет по белорусскому языку. Испытание назначено на 13 июня. Завершающим предметом станет Всемирная история новейшего времени – 4 июля.
График ЦТ-2020 в Беларуси:
Для тех, кто не сможет пройти ЦТ-2020 в основные дни, предусмотрены несколько резервных дней. 8 и 10 июля – белорусский и русский языки; 8 и 12 июля – остальные предметы.
В постановлении содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ. В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.
Время работы пунктов регистрации – с 9.00 до 19.00, в субботние дни (2 и 30 мая) – с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля. Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00.
Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 12 июля, в БГУ (резервные дни) – с 15 июля.
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Первый тест пройдет 13 июня.
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