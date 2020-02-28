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Прошло заседании Совета общественного пункта охраны правопорядка
28.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
26 февраля 2020 года в Радюковском сельском Совете прошло очередное заседание Совета общественного пункта охраны правопорядка, в ходе которого были заслушаны итоги работы УУ ООПП Шарковщинского РОВД Андреева А.Б. Также в ходе заседания перед присутствующими в рамках проведения Единого дня безопасности выступил начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД Милосердов В.А., который разъяснил основные положения правил дорожного движения, довел информацию о фактах ДТП, имевших место 16 сентября и 30 декабря 2019 года на 183 и 181 км автодороги Р-3«Логойск-Зембин-Глубокое-гр.Латвии», в результате которых один человек получил ранения и один человек погиб. В заключение своего выступления начальник ГАИ акцентировал внимание на необходимость сообщать в органы внутренних дел по телефонам 102, 4-12-02 или 8-029-327-33-02 о случаях обнаружения фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также нахождения на проезжей части или вблизи нее пешеходов и велосипедистов, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения.
В. МИЛОСЕРДОВ,
начальник ОГАИ Шарковщинского РОВД.
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