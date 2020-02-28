|
Белорусский отбор на «Евровидение-2020». Как будут выбирать победителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 28 февраля станет известен представитель Беларуси на песенном конкурсе «Евровидение-2020». 12 финалистов будут бороться за путевку в Роттердам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, в 2020 году нацотбор сменил локацию. Гала-концерт пройдет на площадке «Беларусьфильма». Здесь уже работает съемочная группа СТВ. На прямую связь вышла Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Финал национального отбора в 2020 году проходит на площадке «Беларусьфильма» – это 1000 квадратных метров. Здесь две сцены – малая и большая.
Победителя будут выбирать по системе 50/50. Что это значит? 50 % – мнение профессионального жюри (кто войдет в состав, пока неизвестно).
Оставшиеся 50 % – мнение зрителей, телезрителей. Голос за понравившегося исполнителя можно будет отдать после того, как споют все конкурсанты.
В 2019 году за путевку на «Евровидение» могли бороться легионеры из других стран: были участники из Нигерии, Швеции. В 2020-м – только белорусы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 28 февраля станет известен представитель Беларуси на песенном конкурсе «Евровидение-2020». 12 финалистов будут бороться за путевку в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)