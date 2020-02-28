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Белорусский отбор на «Евровидение-2020». Как будут выбирать победителя

28.02.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 28 февраля станет известен представитель Беларуси на песенном конкурсе «Евровидение-2020». 12 финалистов будут бороться за путевку в Роттердам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский отбор на «Евровидение-2020». Как будут выбирать победителя

Беларусь на «Евровидении-2020». Финалисты нацотбора – кто они?

Кстати, в 2020 году нацотбор сменил локацию. Гала-концерт пройдет на площадке «Беларусьфильма». Здесь уже работает съемочная группа СТВ. На прямую связь вышла Кристина Федорович.

Белорусский отбор на «Евровидение-2020». Как будут выбирать победителя

Кристина Федорович, корреспондент:
Уже вечером станет известно, кто же из 12 финалистов национального отбора представит Беларусь на песенном конкурсе «Евроидение-2020». До гала-концерта осталось несколько часов.

Белорусский отбор на «Евровидение-2020». Как будут выбирать победителя

Финал национального отбора в 2020 году проходит на площадке «Беларусьфильма» – это 1000 квадратных метров. Здесь две сцены – малая и большая.

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Победителя будут выбирать по системе 50/50. Что это значит? 50 % – мнение профессионального жюри (кто войдет в состав, пока неизвестно).

Белорусский отбор на «Евровидение-2020». Как будут выбирать победителя

Оставшиеся 50 % – мнение зрителей, телезрителей. Голос за понравившегося исполнителя можно будет отдать после того, как споют все конкурсанты.

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В 2019 году за путевку на «Евровидение» могли бороться легионеры из других стран: были участники из Нигерии, Швеции. В 2020-м – только белорусы.

Белорусский отбор на «Евровидение-2020». Как будут выбирать победителя

Как прошел генеральный прогон смотрите в видеоматериале.

Белорусский отбор на «Евровидение-2020». Как будут выбирать победителя

Люди в материале: Кристина Федорович

 
 
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Новости Беларуси. Вечером 28 февраля станет известен представитель Беларуси на песенном конкурсе «Евровидение-2020». 12 финалистов будут бороться за путевку в...
 
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