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Постановщик белорусского отбора на «Евровидение-2020»: нет такого артиста или менеджера, который не вносит правки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 28 февраля станет известен представитель Беларуси на песенном конкурсе «Евровидение-2020». 12 финалистов будут бороться за путевку в Роттердам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Насколько сложно было реализовать идеи участников?
Константин Кириенко, оператор-постановщик финала национального отбора на конкурс «Евровидение-2020»:
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Постановщик белорусского отбора на «Евровидение-2020»: нет такого артиста или менеджера, который не вносит правки
Новости Беларуси. Вечером 28 февраля станет известен представитель Беларуси на песенном конкурсе «Евровидение-2020». 12 финалистов будут бороться за путевку в...
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