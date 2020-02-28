«Думаю, демократичные страны не осудят». Президент обещает заставить частные компании создать профсоюзы

Источник материала: Tut.by

Власти хотят заставить частные компании создать профсоюзы. С такой инициативой сегодня выступил Александр Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов, сообщает пресс-служба президента. Между тем глава государства уже давал такое задание правительству почти 5 лет назад на предыдущем съезде профсоюзов, однако его поручение проигнорировали.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Частнику не всегда удобно иметь у себя профсоюз, который будет следить за соблюдением прав работников, заставляя порой поступиться своими финансовыми интересами. Но государство пошло на либерализацию условий для бизнеса. Так покажите и вы свою зрелость, способность нести социальную ответственность перед людьми, — обратился к частному бизнесу Александр Лукашенко. — Мы уже этот бизнес настолько либерализировали, что дальше некуда. Уже председатель Комитета госконтроля Анфимов чуть ли не с дрожью каждый раз спрашивает, можно туда идти или нет. Идите туда, куда надо, и не стесняйтесь».

Президент подчеркнул, что в первую очередь профсоюзы — это гарант и защитник прав работников по всем направлениям, в том числе и на предприятиях в частном секторе. По его мнению, первичные профсоюзные организации уместны и там. Работа по их созданию профактивом ведется, но есть объективные сложности.

Если бизнес не понимает, то будет разработан указ о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций, заявил президент. «Это не спонтанное решение», — пояснил Александр Лукашенко. По его словам, ему надоело слушать, что частный бизнес не хочет создавать у себя профсоюзные ячейки. «Надо заставить их», — заявил президент.

«Я думаю, самые демократичные страны нас не осудят. За что нас осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека. Частники как ставят вопрос: поставьте нас в равные условия с государственными предприятиями. Вот мы их и поставим. И все-таки надо сказать, что уже, может, большинство частников создали эти профсоюзные организации и думают: а чем мы хуже тех, кто не создал? Поэтому надо, чтобы действительно все были в равных условиях. Если не понимают простой человеческий язык, когда уже я им об этом говорю, и они этого не слышат. Это недопустимо», — подчеркнул президент.

Напомним, Александр Лукашенко еще в 2015 года потребовал создать профсоюзы на предприятиях всех форм собственности. Такое поручение он дал правительству во время выступления на VII съезде Федерации профсоюзов.