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Егор Герасимов о Кубке Дэвиса: настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет

28.02.2020 19:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Егор Герасимов, бесспорно, сегодня лидер команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Герасимов о Кубке Дэвиса: настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет

На последнем турнире в Марселе ему удалось выбить из борьбы 10-ю ракетку мира бельгийца Давида Гоффена. Белорус сегодня находится в хорошей форме, и теперь его мысли только о Кубке Дэвиса.

Как сборная Беларуси готовится к Кубку Дэвиса. Показываем тренировку теннисистов

Егор Герасимов о Кубке Дэвиса: настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет

Егор Герасимов, игрок сборной Беларуси по теннису:
Давно играл со Штруффом, это было лет пять-шесть назад. А с остальными не играл никогда. Мы настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет.

Люди в материале: Егор Герасимов, Юлия Силипицкая

 
 
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Новости Беларуси. Егор Герасимов, бесспорно, сегодня лидер команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На последнем турнире в Марселе ему удалось...
 
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