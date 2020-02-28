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Егор Герасимов о Кубке Дэвиса: настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Егор Герасимов, бесспорно, сегодня лидер команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На последнем турнире в Марселе ему удалось выбить из борьбы 10-ю ракетку мира бельгийца Давида Гоффена. Белорус сегодня находится в хорошей форме, и теперь его мысли только о Кубке Дэвиса.
Егор Герасимов, игрок сборной Беларуси по теннису:
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Егор Герасимов о Кубке Дэвиса: настраиваемся только на положительный результат, поэтому неважно, кто там будет
Новости Беларуси. Егор Герасимов, бесспорно, сегодня лидер команды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На последнем турнире в Марселе ему удалось...
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