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Фотофакт: студенческие общежития закрывают для посещений
Источник материала: Партизан
Администрации нескольких минских вузов временно запретили посещать свои общежития посторонним.
В Telegram-канале «Отчислено» говорится, что ввести ограничения решили в БГУ, БНТУ, БГАТУ, ПГУ и БГУИРе. Правда, кое-где администрации ссылаются не на коронавирус, а на грипп.
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Администрации нескольких минских вузов временно запретили посещать свои общежития посторонним.
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