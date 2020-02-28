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Фотофакт: студенческие общежития закрывают для посещений

28.02.2020 20:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Администрации нескольких минских вузов временно запретили посещать свои общежития посторонним.


 
 

В Telegram-канале «Отчислено» говорится, что ввести ограничения решили в БГУ, БНТУ, БГАТУ, ПГУ и БГУИРе. Правда, кое-где администрации ссылаются не на коронавирус, а на грипп. 
 
 
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Администрации нескольких минских вузов временно запретили посещать свои общежития посторонним.
 
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