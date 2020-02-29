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Во дворе Минской инфекционной больницы появились палатки

29.02.2020 10:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Во дворе Минской инфекционной больницы появились палатки
БЕЛТА

Санитарно-эпидемические нормы обязывают обеспечивать меры безопасности личного состава, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

«Для правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии».

«Пока таких пациентов нет, но медики должны быть готовы. Именно на них лежит дополнительная ответственность в четком соблюдении противоэпидемических мероприятий», - добавили в ведомстве. 

Во дворе Минской инфекционной больницы появились палатки
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Палатки поставили на возможную перспективу для правильной экипировки медперсонала.
 
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