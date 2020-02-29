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Во дворе Минской инфекционной больницы появились палатки
29.02.2020 10:43 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Санитарно-эпидемические нормы обязывают обеспечивать меры безопасности личного состава, сообщает
«Для правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии».
«Пока таких пациентов нет, но медики должны быть готовы. Именно на них лежит дополнительная ответственность в четком соблюдении противоэпидемических мероприятий», - добавили в ведомстве.
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Палатки поставили на возможную перспективу для правильной экипировки медперсонала.
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