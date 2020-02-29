Иранская футболистка стала первым игроком, умершим от коронавируса

23-летняя Шейхи боролась с болезнью 10 дней. Она стала первым в мире футболистом, умершим от коронавируса. На данный момент общее число заболевших во всем мире составляет 83 тысячи человек, отмечает sport-express.ru. 2 858 человек погибло, 36 436 — выздоровели, пишет