Тихонов: приходилось стартовать под проливным дождем

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился со SPORT.TUT.BY своими впечатлениями от европейского первенства по биатлону в Раубичах, а также оценил перспективы белорусского спорткомплекса.









Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





— Проведение чемпионата Европы по биатлону в Раубичах — это подвиг. В Европе нигде нет снега, в Эстонии дождь поливает, а белорусы проводят соревнования. Никто, кроме Беларуси, ведь не согласился. Пусть теперь кто-то попробует предъявить претензии.





Мне в 1973 году на чемпионате мире в американском Лейк Плесид приходилось стартовать под проливным дождем. Температура воздуха была +16°С, лыжная трасса — пополам с травой. И никто не вякал. Приехал — давай борись.





По мнению Тихонова, единственный недостаток белорусского спорткомплекса — это трибуны.







