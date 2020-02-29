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«Да вiдна». О чём поётся в композиции группы VAL, которая представит Беларусь на «Евровидении-2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь на конкурсе «Евровидение-2020» представит группа VAL с белорусскоязычной песней «Да вiдна». О чём же поётся в этой композиции?
В песне рассказывается история девушки, которую выдали замуж против её воли. Перечить родителям она не могла, но и заставить себя полюбить несимпатичного ей мужчину девушка тоже была не в силах.
«Не моя вина, что осталась не одна», – говорится в одной из строчек песни.
Также поётся, что теперь ночи девушки наполнены тайнами.
Текст:
Да відна, да відна засталася не адна
Не мая віна, засталася не адна
Ой, як мала маладзенькая ў дзеўках ды пабыла
Да відна, да відна засталася не адна
Не мая віна, засталася не адна
Музыку к песне написали саундпродюсер группы VAL Владислав Пашкевич и вокалистка Валерия Грибусова. Автором текста выступил белорусский поэт Никита Найдёнов.
Напомним, профессиональные жюри и зрители поставили творческому союзу VAL по десять баллов, благодаря чему группа получила право представить Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» (
Кстати, в Украине уже тоже определились, кто будет представлять страну.
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Новости Беларуси. Беларусь на конкурсе «Евровидение-2020» представит группа VAL с белорусскоязычной песней «Да вiдна». О чём же поётся в этой композиции? В песне...
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