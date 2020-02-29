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Amazon удалил десятки тысяч товаров, на которые завысили цены из-за вспышки коронавируса

29.02.2020 12:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Администрация онлайн-маркета Amazon удалила “десятки тысяч товаров”, на которые были серьезно завышены цены из-за вспышки коронавируса. Об этом представитель компании заявил агентству Reuters.

Агентство не приводит точное количество и полный перечень удаленных товаров, но отмечает, что с сайта пропали некоторые предложения медицинских масок, цена на которые была значительно выше средней. 

В компании отметили, что “на Amazon нет места взвинчиванию цен”. Представитель онлайн-маркета заявил, что сервис вправе удалять предложения, которые “подрывают доверие покупателей”.

При этом в Amazon отказались уточнить, на сколько должна быть завышена цена, чтобы сервис счел ее недобросовестной.

Британская телерадиокорпорация BBC отмечает, что уже после объявления представителя Amazon на сайте онлайн-маркета удалось найти много товаров, которые продаются намного дороже, чем до вспышки коронавируса.
 
 
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Администрация онлайн-маркета Amazon удалила “десятки тысяч товаров”, на которые были серьезно завышены цены из-за вспышки коронавируса. Об этом представитель...
 
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