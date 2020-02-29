«Перечень профессий для трудоустройства студентов и учащихся в «пятом» семестре необходимо расширить…» - В.Пранюк

Как отмечалось на заседании Ивьевского районного исполнительного комитета в ходе рассмотрения вопроса «О состояния идеологической работы в организациях района» в 2019-м году выполнен план по организации студотрядов.

- В организации трудового семестра важна руководящая роль исполкома, БРСМ и добрая воля самих учащихся. А молодежь хочет работать! Поэтому задача руководителей районных организаций создать возможности и условия для трудоустройства молодых людей, разумеется, с учетом правовых норм. Практика последних лет показывает, что наши студенты и учащиеся могут успешно работать не только в сельхозорганизациях, но и в учреждениях социальной сферы: экскурсоводами в музеях, выступать на сцене и т.д.