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«Перечень профессий для трудоустройства студентов и учащихся в «пятом» семестре необходимо расширить…» - В.Пранюк

29.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Как отмечалось на заседании Ивьевского районного исполнительного комитета в ходе рассмотрения  вопроса «О состояния идеологической работы в организациях района» в 2019-м году выполнен план по организации студотрядов.   

- В организации трудового семестра важна руководящая роль исполкома, БРСМ и добрая воля самих учащихся.  А молодежь хочет работать! Поэтому задача руководителей районных организаций создать возможности и условия для трудоустройства молодых людей, разумеется, с учетом правовых норм. Практика  последних лет показывает, что наши студенты и учащиеся могут успешно работать не только в сельхозорганизациях, но и в учреждениях социальной сферы: экскурсоводами в музеях, выступать на сцене и т.д.

 
 
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Как отмечалось на заседании Ивьевского районного исполнительного комитета в ходе рассмотрения  вопроса «О состояния идеологической работы...
 
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