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Подведены итоги первенства по волейболу среди девушек памяти воина-афганца В.И.Хована

29.02.2020 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Валерий Хован – старший лейтенант, кавалер орденов Красного Знамени и Красной звезды, выпускник средней школы № 13 г. Бреста, выполняя свой интернациональный долг, в сентябре 1987 г. погиб в Афганистане. С 2008 года школа носит имя героя.

Подведены итоги первенства по волейболу среди девушек памяти воина-афганца В.И.Хована

Увековечивая память наших героев-земляков, в Ленинском районе г. Бреста проходит много спортивных мероприятий. Одно из них - первенство района по волейболу среди девушек памяти воина-афганца.

Подведены итоги первенства по волейболу среди девушек памяти воина-афганца В.И.Хована

Около двух недель на спортивных площадках школ и гимназий района девушки боролись за право быть лучшей командой. Двадцать седьмого февраля 2020 года состоялось торжественное награждение победителей:

- дипломом I степени завоевала команда ГУО «Брестский областной лицей имени П.М.Машерова»;

- дипломом II степени – у команды ГУО «Средняя школа № 17 г. Бреста».

- дипломом III степени – ГУО «Гимназия № 1 г. Бреста».

Подведены итоги первенства по волейболу среди девушек памяти воина-афганца В.И.Хована

Примечательно, что вышеуказанные учебные заведения практически каждый год выходят в тройку победителей, уступая друг другу пальму первенства.

Награды вручали директор учебного заведения Анна Волынец, воин-интернационалист Сергей Журбенко, методист управления по образованию Владимир Вокуев. Победителям вручили спортивный инвентарь от администрации Ленинского района.

Девушки, так держать! Поздравляем и желаем новых спортивных достижений!

Ко дню рождения героя, в школе всегда проходят различные мероприятиями. В школе состоялся митинг-реквием памяти Валерия Хована. На «уроки мужества» были приглашены воины-интернационалисты, которые рассказали ребятам об афганской войне, в школьном музее войны в Афганистане для учащихся школ и гимназий района прошли экскурсии. Школьники постоянно навещают маму героя Пелагею Сидоровну. Ранее она была частым гостем школы и участником патриотических мероприятий.

 
Теги: Брест
 
 
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  Валерий Хован – старший лейтенант, кавалер орденов Красного Знамени и Красной звезды, выпускник средней школы № 13 г. Бреста, выполняя свой интернациональный...
 
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