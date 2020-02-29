5 марта в Брестской области стартует акция «Выбираем студотряд»!

Одно из приоритетных направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи — организация вторичной занятости молодежи. Акция «Выбираем студотряд» стартует 5 марта во всей Республике. Брестская область не осталась в стороне. В этот день для всех желающих пройдут мероприятия, направленные на информирование молодежи о возможности трудоустройства в составе студенческих отрядов. Свои двери для записи всех желающих откроет 25 учреждений образования области.
Так, например, в Брестском государственном техническом университете будет организована интерактивная площадка в фойе здания главного корпуса, где бойцы студенческих отрядов познакомят участников акции с деятельностью студенческих отрядов, также ребят ждет розыгрыш призов, мини-концерт, посвящённый старту акции, с приглашением Ветеранов студотрядовского движения. Не менее насыщенная программа ждет учащихся школ, колледжей и лицеев. Так в средней школе №3 г.Береза состоится открытый диалог, где ребята смогут задать интересующие вопросы представителям районного комитета БРСМ, а также студотрядовцам, работавшим в разные периоды.
Мероприятия республиканской акции будут еженедельно с марта по июнь проводить штабы трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, а по июль - территориальные штабы.
По всем вопросам обращаться: Харитоник Максим, второй секретарь Брестского ОК ОО «БРСМ» +375297922407
График проведения акции «Выбираем студотряд» в Брестской области: