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5 марта в Брестской области стартует акция «Выбираем студотряд»!

29.02.2020 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Одно из приоритетных направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи — организация вторичной занятости молодежи. Акция «Выбираем студотряд» стартует 5 марта во всей Республике. Брестская область не осталась в стороне. В этот день для всех желающих пройдут мероприятия, направленные на информирование молодежи о возможности трудоустройства в составе студенческих отрядов. Свои двери для записи всех желающих откроет 25 учреждений образования области.

5 марта в Брестской области стартует акция «Выбираем студотряд»!

Так, например, в Брестском государственном техническом университете будет организована интерактивная площадка в фойе здания главного корпуса, где бойцы студенческих отрядов познакомят участников акции с деятельностью студенческих отрядов, также ребят ждет розыгрыш призов, мини-концерт, посвящённый старту акции, с приглашением Ветеранов студотрядовского движения. Не менее насыщенная программа ждет учащихся школ, колледжей и лицеев. Так в средней школе №3 г.Береза состоится открытый диалог, где ребята смогут задать интересующие вопросы представителям районного комитета БРСМ, а также студотрядовцам, работавшим в разные периоды.

Мероприятия республиканской акции будут еженедельно с марта по июнь проводить штабы трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, а по июль - территориальные штабы.

По всем вопросам обращаться: Харитоник Максим, второй секретарь Брестского ОК ОО «БРСМ» +375297922407

График проведения акции «Выбираем студотряд» в Брестской области:

г.Брест:

  • УО «БрГТУ» (главный корпус университета, г.Брест, улица Московская 267) 13.00-14.00
  • УО «БрГУ имени А.С.Пушкина» (учебные корпуса №1, №2, г.Брест, б-р Космонавтов 21) 11.00-13.30
  • УО «БГКС» (г.Брест, ул. Кирова, 82) 13.00-14.00
  • Брестский филиал ЧУО «Колледж бизнеса и права» (г.Брест, Площадь свободы, 13) 12.40-13.30

Брестский район:

  • ГУО «Средняя школа д. Тельмы-1» (Брестский район, д. Тельмы-1, ул. Школьная) 13.00-15.00

г.Барановичи:

  • УО «Барановичкий государственный университет» (атриум I корпуса университета, г.Барановичи, ул.Парковая, 62) 11.20-12.00
  • УО «Барановичский технологический колледж» (главное фойе колледжа, г.Барановичи, ул.Ленина, 5) 12.00-12.40
  • УО «Барановичский государственный колледж легкой промышленности им. В.Е. Чернышева» (главное фойе колледжа, г.Барановичи, ул.Советская, 67) 14.00-14.30

Барановичский район:

  • УО «Новомышский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» (г.п. Новая мышь, ул. Слонимская 85) 13.40-14.30

Березовский район:

  • ГУО «Средняя школа № 3 г. Береза» (г.Береза, ул.Ленина, д.79А) 11.00-13.00

Ганцевичский район:

  • УО «Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» (конференц-зал, 2 этаж, г.Ганцевичи, ул.Октябрьская, 50) 12.00-13.00

Дрогичинский район:

  • ГУО «ОАППЛ» (главный корпус лицея, г. Дрогичин ул. Октябрьская 1) 12.00

Жабинковский район:

  • ГУО «Средняя школа №1 г. Жабинки» (г.Жабинка, ул. Ленина 12) 13.00

Ивановский район:

  • ГУО «Ивановская СШ № 4» (г.Иваново, ул. Огинского, 42) 11.40

Ивацевичский район:

  • ГУО «Яглевичская средняя школа», (д.Яглевичи, ул.Первомайская,4) 12.00

Каменецкий район:

  • ГУО «Гимназия» г. Каменца (г.Каменец, ул.Ленина, 1 ) 13.00

Кобринский район:

  • ГУО «Стриговский детский сад – средняя школа» (Кобринский район, аг. Стригово, ул. Советская, 1) 13.00-15.00

Лунинецкий район:

  • ГУО «Дворецкая СШ» (Лунинецкий р/н д.Дворец, ул. Школьная, 1) 12.00-13.00

Ляховичский район:

  • ОСП «Ляховичский государственный аграрный колледж» УО «БарГУ» ( г.Ляховичи, ул. Литейная д.42, актовый зал колледжа) 14.00-15.00

Малоритский район:

  • УО «Малоритский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» (г.Малорита, ул. Танковая д 71. актовый зал лицея) 12.00-13.00

г.Пинск:

  • УО «Полесский государственный университет» (г. Пинск, ул. Пушкина,4) 13.00-14.00
  • УО «Пинский государственный колледж искусств» (г. Пинск, ул. В.Хоружей, 12) 12.00

Пружанский район:

  • УО «ПГАТК» (главный корпус колледжа, г.Пружаны, ул.Красноармейская, 11) 14.00-15.00

Столинский район:

  • УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж» (главный корпус колледжа, г.Столин, ул.Советская,133) 13:00-14:00

Пинский район:

ГУО «Оснежицкая средняя школа» (Пинский район, д.Оснежицы, ул.Ленина) 13.00-14.00

 
Теги: Брест
 
 
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  Одно из приоритетных направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи — организация вторичной занятости молодежи. Акция «Выбираем...
 
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