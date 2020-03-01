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Иранец с коронавирусом утверждает, что отец его невесты тоже болен

01.03.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Молодой человек вышел в прямой эфир прямо из карантина, в котором сейчас пребывает. На сохраненной записи он рассказывает о своем самочувствии (оно относительно неплохое) и быте в больнице, а также делится мнением о ситуации. В частности, студент БНТУ утверждает, что он «не первый и не единственный с коронавирусом в Беларуси». Также добавил, что у отца его девушки из Беларуси тоже нашли коронавирус. Минздрав прокомментировал ситуацию.

Иранец с коронавирусом утверждает, что отец его невесты тоже болен

Иранец Парса говорит, что хорошо себя чувствует, у него нормальные анализы, температура 36,8, ее измеряют каждый час (а максимальные значения достигали 37,4 и 37,5 градуса).

— Стало лучше. Просто сплю, потею, болезнь выходит. Принимаю лекарства. Мне дают, остальным нет. Таблетки какие-то и раствор — два раза в день. Есть у меня немного кашля, но это с детства — болею астмой. По ощущениям просто чувствую себя простывшим.

— Отец находится под подозрением. Клинической картины нет, но один из тестов дал сомнительный результат. В связи с этим лабораторные данные сейчас перепроверяются. Так же, как и по его родственникам — в ближайшие сутки. Ни у кого никаких клинических проявлений в настоящее время нет. Температура у его тестя вечером 36,2. Жалоб нет, — заявили в Минздраве.

 
 
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  Молодой человек вышел в прямой эфир прямо из карантина, в котором сейчас пребывает. На сохраненной записи он рассказывает о своем самочувствии (оно относительно...
 
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