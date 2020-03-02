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В солигорском клубе девушка ударила женщину «розочкой» в лицо
02.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Следователи Солигорска выясняют обстоятельства инцидента, который имел место в ночь на 2 февраля в одном из ночных клубов города.
Согласно материалам дела, на танцполе между двумя посетительницами возникла ссора, переросшая в драку. В результате 22-летняя жительница Солигорского района в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар стеклянным бокалом по лицу женщины.
Своими действиями девушка причинила оппонентке «телесные повреждения, выразившиеся в неизгладимом обезображении лица»,
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 Уголовного кодекса. Проводится расследование, после которого произошедшим событиям будет дана окончательная квалификация.
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Следователи Солигорска выясняют обстоятельства инцидента, который имел место в ночь на 2 февраля в одном из ночных клубов города.
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