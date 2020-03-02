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«Белоруснефть»: в этом году рассчитываем добыть не меньше 160 тысяч тонн нефти в Эквадоре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От ремонтного сервиса до разработки месторождений под ключ – белорусские нефтяники активно развивают международные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в России в 2020 году белорусы впервые в истории добудут миллион тонн углеводородов. Весь спектр белорусского нефтесервиса сегодня востребован и в Украине. Причём на то, чтобы заработать здесь безупречную репутацию, белорусам понадобилось всего несколько лет.
Денис Воробьёв, заместитель генерального директора ГПО «Белоруснефть»:
Андрей Бохан, начальник управления внешнеэкономической деятельности ГПО «Белоруснефть»:
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Новости Беларуси. От ремонтного сервиса до разработки месторождений под ключ – белорусские нефтяники активно развивают международные проекты, сообщили в...
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