Источник материала: Новости Волковыска

Дорожный сбор в Беларуси предлагается отвязать от прохождения техосмотра, подготовлен проект указа. Об этом заявил в эфире программе «Контуры» на ОНТ министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

По его словам, уже подготовлен документ, который изменит ситуацию. Как известно, причиной поиска новых подходов к взысканию госпошлины за допуск транспорта к участию в дорожном движении стало игнорирование значительным количеством водителей (по некоторым оценкам – около 50%!) прохождения техосмотра, так как для этого нужно было заплатить дорожный сбор.

"Предусмотрена возможность платить суммы за месяц, за три месяца, – говорит министр. – Это более комфортные условия, безусловно. Отвязка от техосмотра поможет повысить безопасность дорожного движения".

Алексей Авраменко подчеркивает, что каждый водитель сможет оплатить дорожный сбор через ЕРИП. Будет возможность сделать оплату конкретного месяца, в который белорус будет пользоваться автомобилем.

"Если он не ездит, то оплачивать не нужно", – говорит министр транспорта и коммуникаций.

Контролировать оплату дорожного сбора будут посредством видеофиксации.

"Система контроля предполагается через видеофиксацию, путем сравнения баз данных. То есть если человек перемещался в тот период и у него не оплачен сбор, это будет зафиксировано. База будет сравнивать данные и отправлять по почте. В автоматическом режиме, как это происходит по фотофиксации", – рассказал глава Минтранса.